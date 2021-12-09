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Витория — первый тренер «Спартака», который вывел клуб из группы Лиги Европы

Витория — первый тренер «Спартака», который вывел клуб из группы Лиги Европы
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Португальский специалист Руй Витория стал первым в истории «Спартака» главным тренером, которому удалось вывести московский клуб из группового этапа Лиги Европы.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0). Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

В параллельном матче итальянский «Наполи» обыграл «Лестер» со счётом 3:2. Клуб из Неаполя вышел в плей-офф европейского турнира со второго места.

Отметим, что в последнее время ходят слухи о том, что Витория будет уволен из клуба и его место займёт итальянец Паоло Ваноли.

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