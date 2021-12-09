«Айнтрахт» сыграл вничью с «Фенербахче» и с 1-го места вышел в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 9 декабря, завершался матч группы D Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и немецким «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Счёт в игре на 29-й минуте открыл Джибриль Соу после паса Филипа Костича. На 42-й минуте Мергим Бериша сравнял счёт — 1:1.
В параллельном матче группы D встречались бельгийский «Антверпен» и греческий «Олимпиакос». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу бельгийского клуба. Единственный гол на 6-й минуте забил Мишель Баликвиша после передачи Мануэля Бенсона.
«Айнтрахт» (12) занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занял «Олимпиакос» (9). «Фенербахче» набрал 6 очков и квалифицировался в Лигу конференций. «Антверпен» с пятью очками не примет участия в евровесне.
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