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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Фенербахче» и с 1-го места вышел в плей-офф Лиги Европы

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Фенербахче» и с 1-го места вышел в плей-офф Лиги Европы
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Сегодня, 9 декабря, завершался матч группы D Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и немецким «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Счёт в игре на 29-й минуте открыл Джибриль Соу после паса Филипа Костича. На 42-й минуте Мергим Бериша сравнял счёт — 1:1.

Лига Европы. Группа D. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Соу – 29'   1:1 Бериша – 42'

В параллельном матче группы D встречались бельгийский «Антверпен» и греческий «Олимпиакос». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу бельгийского клуба. Единственный гол на 6-й минуте забил Мишель Баликвиша после передачи Мануэля Бенсона.

Лига Европы. Группа D. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
1 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Баликвиша – 6'

«Айнтрахт» (12) занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занял «Олимпиакос» (9). «Фенербахче» набрал 6 очков и квалифицировался в Лигу конференций. «Антверпен» с пятью очками не примет участия в евровесне.

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