Боярский: героический поступок Селихова! Ради остальных закрыл амбразуру грудью
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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» одержал победу над «Легией» (1:0).
«Видите, как сегодня Селихов спас свою команду, я очень рад этому. Также рад тому, что «Спартак» вышел в 1/8 Лиги Европы. Это очень хорошо. Вообще, наши клубы набирают силы и это приятно. Трудно сказать, что мы приближаемся к европейскому уровню или нет — это покажет время, но игра оставляет желать лучшего. Не любят нас, конечно, везде, не только на политической арене, но и на футбольных полях.
Селихов похож на человека, который закрыл ради остальных амбразуру своей грудью. Героический поступок!» — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Новость по теме«Спартак» впервые в истории вышел из группы Лиги Европы
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