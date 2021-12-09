Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы с участием «Спартака» состоится 25 февраля

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.



Команда Руя Витории заняла в группе «С» первое место, набрав 10 очков в турнирной таблице. Красно-белые вышли в 1/8 финала турнира, где будут дожидаться соперников из 1/16 финала. На этой стадии встретятся команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге чемпионов, и коллективы, финишировавшие на второй строчке в группах Лиги Европы. Жеребьёвка состоится в следующий 25 февраля.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.

Новость по теме Боярский: героический поступок Селихова! Ради остальных закрыл амбразуру грудью