«Нам просто не хватит слов, чтобы описать этот сейв!» «Спартак» — о спасении Селихова

Московский «Спартак» в «Твиттере» отреагировал на спасение голкипера Александра Селихова в концовке матча группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Отметим, что именно спасение Селихова позволило москвичам выйти в плей-офф турнира.

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте московского «Спартака».

«Наш Герой! Саша, браво! Нам просто не хватит слов, чтобы описать этот сейв!» — написала пресс-служба красно-белых в «Твиттере».

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.