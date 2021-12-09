Мостовой — о победе над «Легией»: пусть теперь попробуют сказать, что «Спартак» плохой

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги встречи красно-белых с польской «Легией» (1:0) в рамках группового этапа Лиги Европы.



«Ещё в прогнозе я сказал, что «Спартак» обыграет «Легию». Во втором тайме поляки поджали, но у красно-белых было преимущество, ребята хорошо оборонялись. В моменте с пенальти игрок пробил неудачно, но Селихов просто красавец: угадал угол и спас команду. Александр очень здорово выручил. Пусть теперь попробуют сказать, что «Спартак» плохой. Ещё и выйти с первого места из группы, где тебе попались «Наполи» и «Лестер», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, «Спартак» вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занял «Наполи», в параллельном матче обыгравший «Лестер» (3:2).