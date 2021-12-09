Гаврилов: мне безразлично первое место «Спартака» в группе Лиги Европы, даже не радуюсь
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов отреагировал на победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).
«Мне безразлично первое место «Спартака», да и в принципе, то, что вышли бы они или нет. В других матчах всё было поинтереснее. Даже и не радуюсь, чего радоваться? Посмотрим, что будет дальше. Лично я ничего не жду, потому что команда нестабильна. Ожидать нечего. Как они у «Легии» выиграли, так могут и проиграть кому угодно», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.
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