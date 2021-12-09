«Это просто бред, ничего не было!» Мостовой — о пенальти, назначенном в ворота «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал пенальти, назначенный в ворота красно-белых в концовке матча группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0). Голкипер москвичей Александр Селихов отбил 11-метровый удар.



«Судейство в конце было просто безобразное. Это просто бред, ничего не было! За то, что судья поставил такой пенальти, его надо дисквалифицировать. Зачем он вообще пошёл смотреть VAR? Этот эпизод говорит о том, что это просто люди, которые не играли в футбол — они не видят и не понимают момент, а отталкиваются от того, что написано в книжках и правилах. Тем более там уже и время закончилось, причём дополнительное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.