Губерниев: ёжикам в Тарасовке было ясно, что Селихов — 1-й номер. Как Руй это не замечал?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» одержал победу в гостях над польской «Легией» (1:0).



«Спартак» был лучше, поздравляю с победой. Не понимаю до сих пор, как Витория раньше не замечал талант Селихова. Каким образом? Такой крутой вратарь, но сидел на лавке. Это может стоить карьере Витории в «Спартаке», потому что в чемпионате очки-то потеряны. Вышли из группы с 10 очками — молодцы.



Дать Селихову героя? Он просто хороший вратарь, а Максименко играл и пускал пенки. Кто-то надо мной смеялся. А сейчас благодаря ему команда идёт дальше. Не знаю, какими глазами на него до этого смотрел Руй — глазами агента, водителя, повара. Но все приличные люди знали талант Селихова. Всем ёжикам в Тарасовке это было понятно, что он сильнее Максименко, что он первый номер», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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