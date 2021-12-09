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Лига Европы: турнирная таблица группы «Спартака»

Лига Европы: турнирная таблица группы «Спартака»
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Сегодня, 9 декабря, в матчах 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией», а «Наполи» принимал дома английский «Лестер». Это встречи были последними в квартете С.

«Спартак» благодаря победе над «Легией» занял в группе первое место с 10 очками. Вторым стал «Наполи» — итальянцы также набрали 10 очков, но уступили российской команде из-за худшей разницы в личных встречах. «Лестер» (8) — финишировал третьим. «Легия» (6) — четвёртая.

Российская команда впервые с 2017 года занимает первое место в своей группе Лиги Европы. В сезоне-2017/2018 такой командой был «Зенит», который финишировал первым в группе с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром». В 1/16 финала Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга в двух матчах переиграла «Селтик» (3:0; 0:1), а в 1/8 финала проиграла «РБ Лейпциг» (1:1; 1:2).

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