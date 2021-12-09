Черчесов — о возможном уходе Витории: клуб примет решение. Я же всегда за коллег

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0). Российский специалист также высказался и насчёт возможного уходя Руя Витории из клуба.

«Что касается будущего Витории, то не хотел бы здесь много говорить. Есть клуб, который принимает решение. Руй — мой коллега, а я всегда за коллег», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.