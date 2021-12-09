Канчельскис: «Спартак» много критиковали, но первое место в группе говорит само за себя

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о прошедшей встрече группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» (1:0).



«Сегодня удача была на стороне красно-белых. Главное — есть положительный результат, три очка. По игре «Спартак» смотрелся не особенно хорошо, но иногда нужно, чтобы команде сопутствовала удача. Ребята молодцы, что выдержали натиск поляков. Поздравляю с первым местом!



Приятно занять первое место в такой сложной группе. «Спартак» все много критиковали, но факт говорит сам за себя, первое место — тоже. Такой результат — это праздник для болельщиков и позитив для футболистов. На ближайшие месяцы всем будет о чём говорить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.