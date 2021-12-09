«Спартак» прервал серию с «Легией» из трёх матчей без побед

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей благодаря голу Зелимхана Бакаева.



В двух последних матчах между командами победу одерживала «Легия» (1:0; 3:2). До этого команды сыграли вничью (2:2). Последний раз «Спартак» побеждал польский клуб в 1995 году (1:0).



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.

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