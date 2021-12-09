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Руй Витория — о победе над «Легией»: мы приехали сюда не сводить счёты, а победить

Руй Витория — о победе над «Легией»: мы приехали сюда не сводить счёты, а победить
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).

«Это важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики и в обороне. Мои игроки хорошо защищались. Единственное, что во втором тайме не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно. Мы приехали сюда не сводить счёты, а победить. Это была заслуженная победа команды. Мы заняли первое место в группе», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, красно-белые заняли первое место в группе С, набрав 10 очков и опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Спартак» попал напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. «Наполи» занял вторую строчку и отправится в 1/16 финала.

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