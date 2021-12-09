Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Брага» — «Црвена Звезда». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Легия» — «Спартак»: видеообзор матча, принёсшего красно-белым плей-офф Лиги Европы

«Легия» — «Спартак»: видеообзор матча, принёсшего красно-белым плей-офф Лиги Европы
Комментарии

«Спартак» обыграл варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробился в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.

Новость по теме
Руй Витория — о победе над «Легией»: мы приехали сюда не сводить счёты, а победить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021