«Легия» — «Спартак»: видеообзор матча, принёсшего красно-белым плей-офф Лиги Европы

«Спартак» обыграл варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробился в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.



Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.