Болельщиков «Локомотива» вывели со стадиона через 15 минут после начала игры с «Марселем»

В эти минуты в Марселе продолжается матч группового этапа Лиги Европы между «Марселем» и московским «Локомотивом». На 42-й минуте встречи хозяева ведут со счётом 1:0.
Как сообщает телеграм-канал объединения болельщиков UnitedSouth, на матче присутствовали 14 болельщиков «Локомотива», находившихся вместе на стадионе в Марселе. Через 15 минут после начала игры их вывела полиция.
Перед матчем для болельщиков гостей французы разослали документ, по которому в день игры им было запрещено появляться в окрестностях стадиона. Болельщикам красно-зелёных может грозить задержание.
Источник: телеграм-канал OFNEWS.
Напомним, после пяти туров Лиги Европы «Локомотив» занимает четвёртое место в группе E, набрав два очка. Красно-зелёные потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, однако сохраняют возможность выйти в 1/16 Лиги конференций в случае положительного исхода встречи с «Марселем».
Первые два места в группе с железнодорожниками заняли «Галатасарай» и «Лацио», проводящие между собой очную встречу за первое место (1-й тайм, 0:0).
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