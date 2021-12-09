Витория: не считаю, что пенальти в ворота «Спартака» назначен справедливо

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после победы в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).



«Я не верил, что мы сыграем вничью. И в последние минуты хотелось верить в справедливость. Так в итоге и случилось. Также не считаю, что пенальти назначен справедливо. Селихов показал себя отлично. Но отмечу, что с тактической точки зрения все выглядели хорошо. Я очень счастлив за Селихова, который раньше имел проблемы с травмами. Но сейчас у него всё хорошо. Я за него счастлив», — приводит слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, красно-белые заняли первое место в группе С, набрав 10 очков и опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Спартак» попал напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. «Наполи» занял вторую строчку и отправится в 1/16 финала.