Руй Витория: отдельно отмечу тех, кто помог прийти к успеху. Они поймут, к кому обращаюсь

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о взаимопонимании с футболистами после матча группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).



«С 2015 года я и мой тренерский штаб выходили в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги чемпионов Азии. Мы знаем, как сделать это. И игроки принимают вызов. Мы были почти аутсайдерами, но мы отлично знали, что нужно делать, и готовились к каждой игре.



Секрет в том, чтобы понимать, как работают эти игры. А футболисты понимали нас. К счастью, они сделали свою работу. Это был достаточно тяжёлый период, мы отыграли 26 игр до декабря. Даже несмотря на все проблемы – травмы, карточки – хочу поздравить всех. И отдельно отмечу тех, кто помог прийти к этому успеху. Они поймут, к кому я обращаюсь», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.