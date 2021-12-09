Витория: то, что произошло сегодня в Варшаве — историческое событие

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о вратаре команды Александре Селихове после победы в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).



«Во-первых, мы сейчас говорим о Селихове в очень важный период для клуба. И сейчас я об этом расскажу. То, что сегодня произошло — историческое событие. Что касается игр с «Лестером», «Наполи» – это история. Что касается Селихова, то у него два с небольшим месяца была травма, мы не ставили его из-за этого. Но Селихов вернулся в момент, когда должен был это сделать. Но отмечу, что все вратари «Спартака» — большие молодцы», — приводит слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 98-й минуте в заключительном матче группового этапа с «Легией». Спасение Селихова позволило москвичам пробиться в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе С.