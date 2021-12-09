«Рома» обыграла софийский ЦСКА в Лиге конференций и вышла в плей-офф турнира

Сегодня, 9 декабря, завершался матч между софийским ЦСКА и «Ромой» в рамках 6-го тура Лиги конференций. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу итальянского клуба.

Счёт в игре открыл Тэмми Абрахам. Затем голом отличился Борха Майораль. После этого Тэмми Абрахам оформил дубль. Затем в составе болгарского клуба голами отличились Хамза Чатакович и Йанник Вилдсхют.

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