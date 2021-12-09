«Рома» обыграла софийский ЦСКА в Лиге конференций и вышла в плей-офф турнира
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Сегодня, 9 декабря, завершался матч между софийским ЦСКА и «Ромой» в рамках 6-го тура Лиги конференций. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу итальянского клуба.
Счёт в игре открыл Тэмми Абрахам. Затем голом отличился Борха Майораль. После этого Тэмми Абрахам оформил дубль. Затем в составе болгарского клуба голами отличились Хамза Чатакович и Йанник Вилдсхют.
Лига конференций. Группа C. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
2 : 3
Рома
Рим, Италия
0:1 Абрахам – 15' 0:2 Майораль – 34' 0:3 Абрахам – 53' 1:3 Чатакович – 75' 2:3 Вилдсхют – 90+3'
Также в рамках игр 6-го тура ЛК румынский «ЧФР» обыграл чешский «Яблонец».
Лига конференций. Группа D. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
2 : 0
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
1:0 Дебелюх – 45' 2:0 Дебелюх – 82'
«АЗ Алмкар» оказался сильнее «Раннерс».
Лига конференций. Группа D. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Раннерс
Раннерс, Дания
1:0 Остинг – 87'
Украинская «Заря» и норвежский «Будё-Глимт» разошлись миром.
Лига конференций. Группа D. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Раннерс
Раннерс, Дания
1:0 Остинг – 87'
«Партизан» и «Аноторис» не выявили победителя.
Лига конференций. Группа B. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Анортосис
Фамагуста, Кипр
1:0 Милованович – 20' 1:1 Христодулопулос – 33' (пен)
«Гент» минимально переиграл «Флору».
Лига конференций. Группа B. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Анортосис
Фамагуста, Кипр
1:0 Милованович – 20' 1:1 Христодулопулос – 33' (пен)
В паре «Алашкерта» и «Маккаби» сильнейшего не оказалось.
Лига конференций. Группа A. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Алашкерт
Мартуни, Армения
Окончен
1 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Больевич – 78' 1:1 Алмог – 89'
ЛАСК разгромил ХИК.
Комментарии
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