«Футбольный бог существует». Баженов — о выходе «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).

«Саша не просто герой этого матча, а вообще после того, как он встал в ворота, он стал одним из главных лидеров команды. У него была не самая лучшая история, он почти два года не играл из-за травмы. Сейчас Селихов доказал, что он суперхороший вратарь. Футбольный бог существует: отблагодарил Сашу и всю команду. Поздравляю всех тех, кто переживает за «Спартак»: всех болельщиков, специалистов, команду. Сейчас очень важны очки в Европе. Еврокубки для «Спартака» стали некой сладкой пилюлей.

«Спартак» занял первое место в сложнейшей группе вопреки всему. Все эти перипетии с тренерским штабом, менеджментом… Не скажу, что у «Спартака» очень конкурентоспособный состав, чтобы выиграть чемпионат России — конечно, нет, для этого нужно суперусиление, которого нет. Но сейчас эти игроки доказали, что вопреки всему они могут побеждать и показать характер», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.