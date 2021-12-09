Руй Витория: мы продолжим работу. Наша следующая цель — выиграть матч с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о поздравлениях, которые получил после победы в матче группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).
«Я только-только открыл телефон, ещё не посмотрел все сообщения. К счастью, их очень много. В первую очередь поздравление прислали семья, друзья и те, кому нравится, что мы делаем. Мне не хочется получать много сообщений. Только от тех, кто желает нам добра.
Конечно, мы продолжим работу. Наша следующая цель – выиграть матч с «Сочи». Мы продолжим работать с той же интенсивностью и целями. И отдельно хотелось бы сказать спасибо фанатам «Спартака». Тем, кто сюда приехал. Та тёплая поддержка, которую они оказывали – невероятна. Хочу поблагодарить их за это. Меня спрашивали про публикацию в «Инстаграме», но сейчас хочется всем сказать большое спасибо за эту поддержку», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 10 декабря 2021
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:02
- 9 декабря 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:44
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:36
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:19
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:09