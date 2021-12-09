Руй Витория: мы продолжим работу. Наша следующая цель — выиграть матч с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о поздравлениях, которые получил после победы в матче группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).



«Я только-только открыл телефон, ещё не посмотрел все сообщения. К счастью, их очень много. В первую очередь поздравление прислали семья, друзья и те, кому нравится, что мы делаем. Мне не хочется получать много сообщений. Только от тех, кто желает нам добра.



Конечно, мы продолжим работу. Наша следующая цель – выиграть матч с «Сочи». Мы продолжим работать с той же интенсивностью и целями. И отдельно хотелось бы сказать спасибо фанатам «Спартака». Тем, кто сюда приехал. Та тёплая поддержка, которую они оказывали – невероятна. Хочу поблагодарить их за это. Меня спрашивали про публикацию в «Инстаграме», но сейчас хочется всем сказать большое спасибо за эту поддержку», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.