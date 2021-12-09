Баженов: Витория — сильный тренер, руководству «Спартака» надо думать

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о слухах вокруг главного тренера красно-белых Руя Витории. В ноябре появилась информация, что португалец может покинуть клуб.

«Витория доказал, что он умеет работать — не именно по матчу с «Легией», а вообще в последние месяцы, особенно в Лиге Европы. Руй показал, что он умеет строить футбол, показывать картину, как надо видеть. Если бы у него был другой состав и те люди, которых он хотел пригласить, то был бы совершенно другой футбол. Витория — сильный тренер. Руководству «Спартака» надо думать — я бы сейчас не хотел быть на их месте. Главное, чтобы Витории было доверие со всех сторон, потому что никто не сомневается, что он хороший специалист», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.