Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Брага» — «Црвена Звезда». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очередной исторический вечер! Браво, команда!» Твиттер «Спартака» — о победе над «Легией»

«Очередной исторический вечер! Браво, команда!» Твиттер «Спартака» — о победе над «Легией»
Комментарии

Твиттер-аккаунт «Спартака» отреагировал на победу в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).

«Очередной исторический вечер! Браво, команда!» — написано в сообщении, сопровождаемом фотографией игроков красно-белых.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

Также из группы С в 1/16 финала вышел «Наполи», обыгравший дома «Лестер» (3:2).

Новость по теме
«Спартак»! Ауф!» Видео из раздевалки красно-белых после выхода в плей-офф Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021