«Очередной исторический вечер! Браво, команда!» Твиттер «Спартака» — о победе над «Легией»

Твиттер-аккаунт «Спартака» отреагировал на победу в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).



«Очередной исторический вечер! Браво, команда!» — написано в сообщении, сопровождаемом фотографией игроков красно-белых.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.



Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.



Также из группы С в 1/16 финала вышел «Наполи», обыгравший дома «Лестер» (3:2).