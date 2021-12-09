«Очередной исторический вечер! Браво, команда!» Твиттер «Спартака» — о победе над «Легией»
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Твиттер-аккаунт «Спартака» отреагировал на победу в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).
«Очередной исторический вечер! Браво, команда!» — написано в сообщении, сопровождаемом фотографией игроков красно-белых.
Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.
Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.
Также из группы С в 1/16 финала вышел «Наполи», обыгравший дома «Лестер» (3:2).
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