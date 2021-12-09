Селихов в трёх матчах группового этапа Лиги Европы отразил два пенальти

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов отразил оба одиннадцатиметровых удара в матчах группового этапа Лиги Европы.

В гостевом матче с «Лестером» (1:1) Селихов отразил пенальти от форварда Джейми Варди на 77-й минуте. Это спасение позволило красно-белым отстоять ничью

Сегодня, 9 декабря, Александр своим сейвом вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы. На 98-й минуте он отбил пенальти от нападающего «Легии» Томаша Пекхарта.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.