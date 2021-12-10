«Одна и та же энергия». Твиттер «Спартака» сравнил фотографии Руя Витории и Роналду

Англоязычный твиттер-аккаунт «Спартака» после победы в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0), сравнил фотографии главного тренера клуба Руя Витории и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Одна и та же энергия», — говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, красно-белые, обыграв варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0), пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.



Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.



Также из группы С в 1/16 финала вышел «Наполи», обыгравший дома «Лестер» (3:2).