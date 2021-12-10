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«Мы в плей-офф!» «Спартак» опубликовал яркое видео с Виторией, Спаллетти и голами в ЛЕ

«Мы в плей-офф!» «Спартак» опубликовал яркое видео с Виторией, Спаллетти и голами в ЛЕ
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Твиттер-аккаунт московского «Спартака» опубликовал красочное видео после выхода команды в плей-офф Лиги Европы с первого места. Пресс-служба красно-белых собрала компиляцию из самых памятных моментов этого сезона группового этапа турнира.

Видео доступно в официальном твиттер-аккаунте московского «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

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