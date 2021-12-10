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«Спартак» подвёл итоги группы Лиги Европы, сравнив клубы с машинами из мультфильма «Тачки»

«Спартак» подвёл итоги группы Лиги Европы, сравнив клубы с машинами из мультфильма «Тачки»
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Англоязычный твиттер-аккаунт «Спартака» опубликовал забавное видео с фрагментом из мультфильма «Тачки» после победы в матче группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«Итоги группы С Лиги Европы», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, красно-белые, обыграв варшавскую «Легию» в заключительном матче группового этапа (1:0), пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

Второе место в группе занял «Наполи», обыгравший дома «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 финала, «Спартак» — в 1/8.

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