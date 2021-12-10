Полиция задержала 14 фанатов «Локомотива» во время матча с «Марселем»

Болельщик московского «Локомотива» Алексей Несмеянов сообщил, что французская полиция задержала 14 фанатов «Локомотива» во время матча с «Марселем».

«Нас было всего 14 человек на секторе. Затем пришла полиция и обыскала нас. В итоге сказали, что нужно проследовать за ними», — сказал болельщик «Локомотива» Алексей Несмеянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Возглавляет квартет турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.