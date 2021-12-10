«Говорят, что нельзя находиться на стадионе». Болельщик «Локо» — о задержании в Марселе

Болельщик московского «Локомотива» Алексей Несмеянов сообщил, что французская полиция задержала 14 фанатов «Локомотива» во время матча с «Марселем».
«На секторе подошли стюарды, сказали убрать атрибутику. Мы убрали и продолжили поддерживать команду. Полиция говорит, что нам нельзя находиться на стадионе, но то же самое говорили и в Турции, и в Риме. У нас люди идут на «золото». Нас увели в отделение. Ждём решения», — сказал болельщик «Локомотива» Алексей Несмеянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Возглавляет квартет турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.
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