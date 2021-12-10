«В раздевалке надо делать ремонт. Всё разнесли». Джикия — о победе над «Легией»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).

«Я хочу просто всех поздравить, кто за нас искренне переживал. Всем посвятить эту победу, это первое место. Понятное дело, что я счастлив. Понятное дело, что я не знаю, что сказать. Эмоции, конечно…

Видео из раздевалки с Жиго? Там надо ремонт делать, по-моему, в раздевалке. Разнесли? Да...» — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.