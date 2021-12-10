«В раздевалке надо делать ремонт. Всё разнесли». Джикия — о победе над «Легией»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).
«Я хочу просто всех поздравить, кто за нас искренне переживал. Всем посвятить эту победу, это первое место. Понятное дело, что я счастлив. Понятное дело, что я не знаю, что сказать. Эмоции, конечно…
Видео из раздевалки с Жиго? Там надо ремонт делать, по-моему, в раздевалке. Разнесли? Да...» — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».
Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.
Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.
- 10 декабря 2021
-
01:36
-
01:35
-
01:30
-
01:28
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
01:10
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:02
- 9 декабря 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:48