Селихов получил самую высокую оценку от WhoScored в матче «Легия» — «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов получил самую высокую оценку от WhoScored среди игроков обеих команд за матч группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Он отбил пенальти на 98-й минуте встречи.

Вторую оценку среди игроков «Спартака» получил нападающий Зелимхан Бакаев, третью — полузащитник Наиль Умяров.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.