«Марсель» — «Локомотив»: игрок хозяев был удалён с поля

Сегодня, 9 декабря, проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Марсель» — «Локомотив». Встреча идёт на стадионе «Велодром» в Марселе.



Игрок хозяев Валентин Ронжье был удалён с поля. Ронжье не справился с дриблингом Мацея Рыбуса, сбив того с ног. Он получил жёлтую карточку, которая стала для защитника «Марселя» второй.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Марсель» — «Локомотив».



Встречу обслуживает главный арбитр Уильям Коллам из Шотландии. В качестве ассистентов рефери выступают его соотечественники Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья — Кевин Кланси.



Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Возглавляет квартет турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.