«Локомотив» не выходит в весеннюю часть еврокубков четыре сезона подряд

Московский «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Команда Маркуса Гисдоля заняла в группе Е последнее место и не сумела выйти в весеннюю часть еврокубков.
Последний раз железнодорожники играли в стадии плей-офф еврокубков в сезоне-2017/2018. Тогда команда Юрия Сёмина вышла с первого места из группы Лиги Европы с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином», в 1/16 финала прошла «Ниццу» (3:2; 1:0), но затем разгромно уступила мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала (0:3; 1:5).
В сезоне-2018/2019 «Локомотив» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, выступая против «Галатасарая», «Шальке» и «Порту», в следующем году — в одной группе с «Байером», «Атлетико» и «Ювентусом». В прошлом сезоне «Локомотив» вновь играл в Лиге чемпионов, на этот раз заняв последнее место в квартете с «Зальцбургом», «Атлетико» и «Баварией».
- 10 декабря 2021
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:30
-
01:28
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
01:10
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:02
- 9 декабря 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:50