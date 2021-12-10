«Локомотив» не выходит в весеннюю часть еврокубков четыре сезона подряд

Московский «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Команда Маркуса Гисдоля заняла в группе Е последнее место и не сумела выйти в весеннюю часть еврокубков.



Последний раз железнодорожники играли в стадии плей-офф еврокубков в сезоне-2017/2018. Тогда команда Юрия Сёмина вышла с первого места из группы Лиги Европы с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином», в 1/16 финала прошла «Ниццу» (3:2; 1:0), но затем разгромно уступила мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала (0:3; 1:5).



В сезоне-2018/2019 «Локомотив» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, выступая против «Галатасарая», «Шальке» и «Порту», в следующем году — в одной группе с «Байером», «Атлетико» и «Ювентусом». В прошлом сезоне «Локомотив» вновь играл в Лиге чемпионов, на этот раз заняв последнее место в квартете с «Зальцбургом», «Атлетико» и «Баварией».

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