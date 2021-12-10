«Лацио» и «Галатасарай» не забили голов в заключительном групповом матче Лиги Европы
Поделиться
Сегодня, 9 декабря, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между итальянским «Лацио» и турецким «Галатасараем». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч начался в 23:00 мск. Главным арбитром встречи был испанец Карлос Дель Серро Гранде. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
Нулевая ничья позволила обеим командам попасть в плей-офф Лиги Европы. «Галатасарай» занял первое место с 12 очками, «Лацио» расположился на второй строчке группы E, набрав 9 очков. В Лигу конференций пробился французский «Марсель», заработавший 7 очков в шести матчах.
Московский «Локомотив» остался без евровесны, уступив клубу из Прованса в заключительном матче группового этапа (0:1). Железнодорожники смогли набрать лишь 2 очка во встречах турнира.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:30
-
01:28
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
01:10
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:02
- 9 декабря 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:50
Партнерский контент