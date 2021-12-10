«Лацио» и «Галатасарай» не забили голов в заключительном групповом матче Лиги Европы

Сегодня, 9 декабря, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между итальянским «Лацио» и турецким «Галатасараем». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч начался в 23:00 мск. Главным арбитром встречи был испанец Карлос Дель Серро Гранде. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

Нулевая ничья позволила обеим командам попасть в плей-офф Лиги Европы. «Галатасарай» занял первое место с 12 очками, «Лацио» расположился на второй строчке группы E, набрав 9 очков. В Лигу конференций пробился французский «Марсель», заработавший 7 очков в шести матчах.

Московский «Локомотив» остался без евровесны, уступив клубу из Прованса в заключительном матче группового этапа (0:1). Железнодорожники смогли набрать лишь 2 очка во встречах турнира.