Тренер «Легии»: «Спартак» был в пределах досягаемости. Тем обиднее, что не смогли победить
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Главный тренер «Легии» Марек Голембевски высказался после поражения своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (0:1).
«Мы были близки к тому, чтобы сделать приятный подарок нашим фанатам. У нас были свои моменты, которые нужно было использовать. «Спартак» после нашей ошибки отошёл назад, и у нас возникли проблемы с передачей мяча в атаку. В перерыве я предупреждал игроков, что нужно делать как можно больше подач в штрафную площадку соперника. Мы также сделали замену под эту тактику. Жалко, что нам не удалось продлить этот сон. Можно честно сказать, что «Спартак» был в пределах досягаемости. И тем обиднее, что не удалось победить», — приводит слова Голембевского официальный сайт «Легии».
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