Защитник «Легии»: играли со «Спартаком» так, как хотели. Пропустили из-за глупой ошибки

Защитник «Легии» Матеуш Ветеска высказался после поражения своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком» (0:1).



«Мы знали, что должны побеждать. Мы проявили инициативу и долго держали мяч. Играли так, как хотели, но не создавали себе моменты, а без этого не может быть голов. Пропустили из-за глупой ошибки, после которой не смогли склонить чашу весов в нашу пользу.

Было очевидно, что «Спартак» приехал сюда, чтобы играть в основном на контратаках. Большинство команд низко обороняются против нас и пытаются играть с нами на контратаках. Они видят, что мы допускаем ошибки и, к сожалению, используют это против нас», — приводит слова Ветески официальный сайт «Легии».