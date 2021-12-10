Футболист «Легии»: легко пропустили гол и не реализовали пенальти — это просто невезение

Защитник «Легии» Юри Рибейру прокомментировал поражение команды в заключительном туре групповой стадии Лиги Европы со «Спартаком (0:1).

«Нам сегодня не повезло. У нас были подходы к воротам, но мы не могли извлечь из них ощутимую выгоду. Эффективность была нашим самым слабым местом сегодня. Очень неприятно.

Статистику не видел, но думаю, что по многим параметрам мы превзошли «Спартак». Но что с того, если в самой главной строчке — 0:1? В таких матчах нужно быть более агрессивным — не только впереди, но и в защите. Мы легко пропустили гол, не реализовали пенальти. Это просто невезение.

Теперь нам нужно работать ещё усерднее, потому что мы хотим подарить болельщикам нечто большее. Хотел бы поблагодарить их за поддержку. Надеемся отплатить им хоть немного в чемпионате и Кубке», — приводит слова Рибейру официальный сайт «Легии».

Напомним, «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.