Лига Европы: турнирная таблица группы «Локомотива»

9 декабря прошли заключительные матчи групповой стадии Лиги Европы. Московский «Локомотив» выступал в группе E.

«Железнодорожники» после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.

Первое место в группе занял «Галатасарай», который набрал 12 очков в 6 играх. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. На втором месте финишировал «Лацио», набрав 9 очков после 6 игр, и выступит в стыковых матчах Лиги Европы. Замкнул тройку «Марсель», набрав 7 очков. Французский клуб сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Отметим, «Локомотив» не может выйти в весеннюю часть еврокубков четыре сезона подряд.