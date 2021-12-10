Лига Европы: турнирная таблица группы «Локомотива»
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9 декабря прошли заключительные матчи групповой стадии Лиги Европы. Московский «Локомотив» выступал в группе E.
«Железнодорожники» после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.
Первое место в группе занял «Галатасарай», который набрал 12 очков в 6 играх. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. На втором месте финишировал «Лацио», набрав 9 очков после 6 игр, и выступит в стыковых матчах Лиги Европы. Замкнул тройку «Марсель», набрав 7 очков. Французский клуб сыграет в плей-офф Лиги конференций.
Отметим, «Локомотив» не может выйти в весеннюю часть еврокубков четыре сезона подряд.
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