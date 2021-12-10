Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига Европы: турнирная таблица группы «Локомотива»

Лига Европы: турнирная таблица группы «Локомотива»
Комментарии

9 декабря прошли заключительные матчи групповой стадии Лиги Европы. Московский «Локомотив» выступал в группе E.

«Железнодорожники» после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.

Первое место в группе занял «Галатасарай», который набрал 12 очков в 6 играх. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. На втором месте финишировал «Лацио», набрав 9 очков после 6 игр, и выступит в стыковых матчах Лиги Европы. Замкнул тройку «Марсель», набрав 7 очков. Французский клуб сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Чудеса закончились. «Локомотив» влетел в Марселе и попрощался с еврокубками Чудеса закончились. «Локомотив» влетел в Марселе и попрощался с еврокубками

Отметим, «Локомотив» не может выйти в весеннюю часть еврокубков четыре сезона подряд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021