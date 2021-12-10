Болельщиков «Спартака» более двух часов не выпускают с территории стадиона «Легии»

Болельщики «Спартака» не могут покинуть территорию стадиона в Варшаве после матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Фанатов красно-белых уже полтора часа держат на морозе и не выпускают с территории стадиона. Но, если честно, адреналина внутри столько, что можно ещё хоть час простоять. Ничто не может испортить настроение.

Польская полиция решила заморозить гостевых фанатов. После матча прошло более двух часов, а большая часть красно-белых по-прежнему не может покинуть территорию арены.

Выпускают небольшими группами и только тех, кто подтвердит факт заказа такси с телефона. При этом водителей такси по какой-то причине не пропускают к нужной точке. Весь этот идиотизм и несогласованность ожидаемо провоцирует волнения», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Выездные заметки».

Напомним, «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.