Стали известны все возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы
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Определились все потенциальные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы.
Возможные соперники «Зенита»:
«Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Динамо» Загреб (Хорватия).
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 13 декабря в Ньоне. Начало — в 15:00 мск.
Команды, ставшие вторыми в группах ЛЕ, будут «сеяными», занявшие третье место в Лиге чемпионов — «несеяными». «Сеяные» первые матчи проведут на выезде, ответные — дома.
Первые стыковые матчи состоятся 17 февраля, ответные — 24 февраля.
Напомним, сине-бело-голубые заняли третье место в группе H Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Они набрали 5 очков в 6 матчах.
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