Селихов творил историю, «Спартак» бурно отмечал выход из группы. Яркие фото Лиги Европы

9 декабря в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» одержал победу над «Легией». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Руя Витории. Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 98-й минуте. Это спасение позволило москвичам пробиться в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе С.
Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.
Лучшие кадры с матча «Легия» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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