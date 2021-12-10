Болельщиков «Спартака» выпустили с территории стадиона «Легии»

Болельщики «Спартака» покинули территорию стадиона «Легии» после матча заключительного этапа группового этапа Лиги Европы, сообщается в телеграм-канале «Выездные заметки».

Ранее сообщалось, что болельщиков российского клуба более двух часов после завершения матча не выпускали с территории стадиона.

Напомним, «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры состоятся 17 марта.