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Определились все возможные соперника «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Определились все возможные соперника «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы
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Стали известны все соперники московского «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним в заключительном туре групповой стадии «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.

За выход в четвертьфинал турнира красно-белые могут поспорить с оной их этих команд — «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья», «Рейнджерс», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Бетис», «Динамо» Загреб и «Лацио».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. В жеребьевке примут участие 16 клубов — восемь клубов, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы и восемь клубов, которые выиграли стыковые матчи Лиги Европы.

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