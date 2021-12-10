Сампаоли: «Марсель» был лучше «Локомотива», как в Москве, так и почти во всех матчах ЛЕ

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал победу в матче заключительного тура группового стадии Лиги Европы с «Локомотивом» (0:1).
«Мы были лучше соперника, как и в Москве, так и почти во всех матчах Лиги Европы. Но и в чемпионате у нас случается, что мы играем лучше, но побеждаем с минимальным счетом. Надо значительно улучшить реализацию, чтобы продолжать прогрессировать. Если бы мы преуспели в этом, то легко вышли бы из группы. Работаем над этим, но не всегда получается. Нам нужно больше голов. Необходимо обрести спокойствие и эффективность в те моменты, когда мы явно доминируем», — приводит слова Сампаоли официальный сайт УЕФА.
«Железнодорожники» после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи. «Марсель», набрав 7 очков, занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги конференций.
- 10 декабря 2021
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