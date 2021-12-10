Рианчо: Витория смог доказать всем, кто в этом сомневался, что является топ-тренером

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).



«Этот результат — просто супер! Просто молодцы. Ещё месяц назад разные фанатики и журналисты говорили, что Руй Витория — это катастрофа. Я же всегда отвечал, что нужно набраться терпения. И сейчас он смог доказать всем, кто в этом сомневался, что является топ-тренером. Надо было просто немножко подождать, потому что изначально было ясно, что Витория хороший.



Футбол требует чуточку терпения. Нельзя увольнять Виторию. Человеку нужно было адаптироваться, он не знает языка, он не понимал, что думают футболисты и что говорят болельщики. Нельзя через месяц работы гнать человека домой.



В сборной России работает супертренер, Валерий Карпин. Я уверен, что он смотрит матчи «Спартака», «Рубина» и всех остальных российских команд. Он точно знает, какой вратарь хорош и кто заслуживает вызова в национальную команду. Селихов сильный голкипер, но выбор за Карпиным, ему виднее, — цитирует Рианчо «РБ-Спорт».

Главные победы «Спартака» в еврокубках: