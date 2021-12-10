Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пилот Дамир Юсупов: «Спартак» победил «Легию» — значит, Виторию увольнять не надо

Пилот Дамир Юсупов: «Спартак» победил «Легию» — значит, Виторию увольнять не надо
Комментарии

Герой России и пилот Дамир Юсупов, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал победу красно-белых над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

«Тяжёлый матч для «Спартака». В концовке матча был очень волнительный момент, но, к счастью, Саша Селихов потащил пенальти, и мы удержали важную победу. Команда устала, но эмоций положительных очень много.

Прямо перед игрой с футболистами не разговаривали, не до этого футболистам было. Сейчас я каждого поздравил, пожелал дальнейших успехов в карьере. Думаю, что сейчас игроки без эмоций, все оставили на поле.

Что чувствует человек, который доставляет команду на такой важный матч? Невероятные эмоции, если честно. Мне очень приятно, что я их перевожу.

Всё будет хорошо, я уверен в этом. Сегодня команда победила — значит, Виторию увольнять не надо», — цитирует Юсупова «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Рианчо: Витория смог доказать всем, кто в этом сомневался, что является топ-тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021