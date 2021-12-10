Пилот Дамир Юсупов: «Спартак» победил «Легию» — значит, Виторию увольнять не надо

Герой России и пилот Дамир Юсупов, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал победу красно-белых над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.



«Тяжёлый матч для «Спартака». В концовке матча был очень волнительный момент, но, к счастью, Саша Селихов потащил пенальти, и мы удержали важную победу. Команда устала, но эмоций положительных очень много.



Прямо перед игрой с футболистами не разговаривали, не до этого футболистам было. Сейчас я каждого поздравил, пожелал дальнейших успехов в карьере. Думаю, что сейчас игроки без эмоций, все оставили на поле.



Что чувствует человек, который доставляет команду на такой важный матч? Невероятные эмоции, если честно. Мне очень приятно, что я их перевожу.



Всё будет хорошо, я уверен в этом. Сегодня команда победила — значит, Виторию увольнять не надо», — цитирует Юсупова «Спорт-экспресс».