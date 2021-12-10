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Гари Линекер: с детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций

Гари Линекер: с детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на вылет «Лестер Сити» из Лиги Европы. Команда Брендана Роджерса набрала 8 очков и стала третьей в квартете С. Английская команда продолжит борьбу в Лиге конференций. В плей-офф Лиги Европы вышли «Спартак» и «Наполи», набравшие по 10 очков.

«С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций. Команда стала на шаг ближе к этому», — написал Линекер в своём «твиттере».

Российский клуб впервые с 2017 года занял первое место в своей группе Лиги Европы. В сезоне-2017/2018 такой командой был «Зенит», который финишировал первым в группе с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром».

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Лестер» занимает 11-е место.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Лестер Сити»

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