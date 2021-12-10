Титов: Витория не понимал, что шёл на эшафот. Но выжимает максимум из этого «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился эмоциями от победы в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».



«Да уж. Если бы не Сашка Селихов, мы бы играли в Лиге конференций… «Спартак» действовал по счёту. Бакаев воспользовался подарком защитника поляков. Не забывайте, что у красно-белых не было номинальных форвардов. Ларссон травмирован, Соболев дисквалифицирован, Понсе выбыл давно и надолго. Уже потихонечку даже начали про него забывать.



Всё в принципе как обычно. Конец года, травмы, где-то чемоданное настроение. Слава богу, что всё так удачно закончилось. Это осень Селихова, теперь даже зима. Парень восстановился, преодолел все сложности. К нему вернулась уверенность. Хочется, чтобы и с «Сочи» он сыграл так же надёжно и во вторую часть сезона вошёл с таким же куражом и азартом. Вы же видели, что все после финального свистка побежали его обнимать, целовать. Сегодня Сашка — душа команды. Ну и когда ты делаешь такие сейвы в концовке, это остаётся в памяти болельщиков надолго, если не навсегда.



Обычно тренеру дают время — год, два. Но это не про «Спартак». Здесь нужно за короткий срок что-то показать. Тебя сравнивают с предыдущим наставником. Изначально всё было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шёл. Что это эшафот…



В любом случае, что бы с португальцем дальше ни случилось, но за выступления в Европе ему надо отдать должное. Считаю, он выжимает максимум из этого «Спартака». Повторю свою мысль. Очень многое упирается в уровень футболистов», — цитирует Титова «Спорт-экспресс».