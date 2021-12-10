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Бека-Бека: игроки «Локомотива» покидают Лигу Европы с высоко поднятыми головами

Бека-Бека: игроки «Локомотива» покидают Лигу Европы с высоко поднятыми головами
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал поражение от «Марселя» (0:1) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы разочарованы тем, что проиграли. Думаю, что мы показали хороший настрой, особенно во втором тайме. Первый тайм был тяжелее. Мы бились до самого конца и покидаем турнир с высоко поднятыми головами», — цитирует Бека-Бека пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая игра «Локомотива» и «Марселя» на групповом этапе, прошедшая 16 сентября в Москве, завершилась вничью — 1:1.

По итогам 6 туров «Локомотив», набрав два очка, занял последнее место в группе E. Первым финишировал «Галатасарай» (12), второе место досталось «Лацио» (9), «Марсель» (7) стал третьим. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала, а «Лацио» сыграет в стыковом раунде турнира.

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